Упродовж року: Оністрат дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни в Україні

Війна Росії проти України навряд чи завершиться протягом найближчого року, однак її перебіг може різко змінити непередбачувана подія всередині РФ. Офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Андрій Оністрат вважає, що таким "чорним лебедем" може стати внутрішня криза в Росії.

Андрій Оністрат. Фото з відкритих джерел

Військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат у подкасті Анни Максимчук на YouTube-каналі "Насправді МАХ" відповів на питання, чи може закінчитися війна в Україні у 2027 році. За його словами, він має мало підстав очікувати на її кінець протягом наступного року.

"Хоча зараз більше передумов для того, щоб вона закінчилася, ніж, наприклад, рік тому", — зазначив військовий.

Однак, за словами Оністрата, ситуація перебуває у періоді, коли одна непередбачувана подія може кардинально змінити баланс. Саме це він називає "чорним лебедем", тобто явищем, наслідки якого складно спрогнозувати заздалегідь. Військовий припустив, що переломним моментом може стати серйозна внутрішня криза в Росії. Серед можливих сценаріїв він назвав силове протистояння всередині російської системи.

"Це може бути якийсь ФСБшний переворот. Це може бути якийсь внутрішній переворот, може бути ще щось. Це складно передбачити. Тому він і "чорний лебідь" — бо ніхто не знає, що це буде", — пояснив Оністрат.

Як приклад він нагадав про заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у червні 2023 року. Тоді за короткий час російські найманці пройшли значну частину шляху до Москви, що продемонструвало вразливість російської політичної системи.

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