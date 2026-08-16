В течение года: Онистрат дал неожиданный прогноз об окончании войны в Украине

Война России против Украины вряд ли завершится в течение ближайшего года, однако ее ход может резко изменить непредсказуемое событие внутри РФ. Офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Андрей Онистрат считает, что таким "черным лебедем" может стать внутренний кризис в России.

Андрей Онистрат. Фото из открытых источников

Военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат в подкасте Анны Максимчук на YouTube-канале "Насправді МАХ" ответил на вопрос, может ли закончиться война в Украине в 2027 году. По его словам, он имеет мало оснований ожидать ее конец в течение следующего года.

"Хотя сейчас больше предпосылок для того, чтобы она закончилась, чем, например, год назад", – отметил военный.

Однако, по словам Онистрата, ситуация находится в периоде, когда одно непредсказуемое событие может кардинально изменить баланс. Именно это он называет "черным лебедем", то есть явлением, последствия которого сложно спрогнозировать заранее. Военный предположил, что переломным моментом может стать серьезный внутренний кризис в России. Посреди вероятных сценариев он назвал силовое противоборство снутри русской системы.

"Это может быть некий ФСБшный переворот. Это может быть какой-то внутренний переворот, может быть еще что-то. Это сложно предсказать. Поэтому он и "черный лебедь" – потому что никто не знает, что это будет", – объяснил Онистрат.

В качестве примера он напомнил о мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Тогда за короткое время русские наемники прошли значительную часть пути в Москву, что продемонстрировало уязвимость российской политической системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что банкир Кремля прогнозирует поражение РФ в войне и бунты в Москве.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новые мирные предложения Зеленского.