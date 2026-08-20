Зеленський розповів про серйозні проблеми України після балістичної атаки РФ: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети залишаються найскладнішою загрозою для української протиповітряної оборони. Після масованої атаки Росії на Київ глава держави закликав партнерів надати Україні ракети для комплексів Patriot.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, українська ППО значно ефективніше протидіє крилатим ракетам, тоді як із балістичними цілями ситуація набагато складніша.

"На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша", — заявив президент у вечірньому зверненні.

За його словами, саме тому Україна потребує додаткових ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot. Зеленський наголосив, що такі боєприпаси можуть забезпечити лише міжнародні партнери.

Водночас Київ готовий не лише просити про військову допомогу, а й купувати необхідні засоби протиповітряної оборони власним коштом. За словами президента, Україна вже доносить цю позицію до партнерів і наголошує, що має ресурси та готовність закуповувати озброєння.

"Ми говоримо не про подарунки. Це про готовність України купувати зброю", — наголосив Зеленський.

Окремо глава держави підкреслив необхідність політичних рішень з боку партнерів, передусім Сполучених Штатів.

Заява Зеленського пролунала після масштабної атаки РФ 20 серпня. Росія застосувала проти Києва та області балістичні й крилаті ракети, зокрема "Калібри", а також ударні безпілотники. У столиці зафіксували численні вибухи, загинули 16 людей, понад 40 отримали поранення. Також виникли пожежі та були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зміни до мобілізації в Україні.