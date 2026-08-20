Зеленский рассказал о серьезных проблемах Украины после баллистической атаки РФ: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистические ракеты остаются сложнейшей угрозой для украинской противовоздушной обороны. После массированной атаки России на Киев, глава государства призвал партнеров предоставить Украине ракеты для комплексов Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, украинское ПВО значительно эффективнее противодействует крылатым ракетам, в то время как с баллистическими целями ситуация намного сложнее.

"К сожалению, с баллистикой сложнее всего сейчас. Если процент сбития крылатых ракет около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже", — заявил президент в вечернем обращении.

По его словам, именно поэтому Украина нуждается в дополнительных ракетах-перехватчиках для американских систем Patriot. Зеленский подчеркнул, что подобные боеприпасы могут обеспечить только международные партнеры.

В то же время Киев готов не только просить о военной помощи, но и покупать необходимые средства противовоздушной обороны за свой счет. По словам президента, Украина уже доносит эту позицию до партнеров и подчеркивает, что имеет ресурсы и готовность закупать вооружение.

"Мы говорим не о подарках. Это о готовности Украины покупать оружие", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость политических решений со стороны партнеров, прежде всего, Соединенных Штатов.

Заявление Зеленского последовало после масштабной атаки РФ 20 августа. Россия применила против Киева и области баллистические и крылатые ракеты, в частности, "Калибры", а также ударные беспилотники. В столице зафиксировали многочисленные взрывы, погибли 16 человек, более 40 получили ранения. Также возникли пожары и повреждены объекты критической инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об изменениях в мобилизации в Украине.