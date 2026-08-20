Зеленський заявив про зміни до мобілізації в Україні: деталі

Президент Володимир Зеленський очікує від нового керівництва Міністерства оборони конкретних змін у питаннях мобілізації, контрактної служби та ротацій військовослужбовців. Про це глава держави заявив під час представлення нового міністра оборони Євгенія Хмари.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Міноборони має перейти від обговорень до практичних рішень, які враховуватимуть потреби армії та самих військових.

"Усе, що стосується мобілізації та контрактів, усе, що стосується ротацій, – потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Я очікую системної спільної роботи на цьому напрямку. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", – заявив Зеленський.

Окремо Зеленський закликав до більш людяного підходу в організаційних питаннях у війську. Він очікує системної роботи між Міністерством оборони та Силами оборони і безпеки, зокрема щодо умов проходження служби та планування ротацій. Водночас президент не озвучив конкретних нових правил чи термінів їх запровадження.

Ще одним ключовим завданням Зеленський назвав аудит домовленостей України з міжнародними партнерами. Міноборони має визначити, які домовленості вже виконані, а які досі залишаються нереалізованими. Особливий акцент президент зробив на посиленні протиповітряної та протиракетної оборони напередодні зими. За його словами, ППО та антибалістичний захист є одним із головних пріоритетів держави.

Від нового міністра оборони також очікують продовження та розширення українських далекобійних операцій. Зеленський зазначив, що Хмара має відповідний досвід роботи в СБУ та проведення таких операцій. Президент підкреслив, що роботу Міноборони оцінюватимуть передусім за практичним результатом, зокрема посиленням фронту, захистом українського неба та зниженням військового потенціалу Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ЗСУ зробили заяву про мобілізацію жінок: мають воювати нарівні з чоловіками.