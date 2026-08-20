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Зеленский заявил об изменениях в мобилизации в Украине: детали

Владимир Зеленский поставил задачу новому министру обороны Евгению Хмари по мобилизации и ротациям

20 августа 2026, 19:55
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский ожидает нового руководства Министерства обороны конкретных изменений в вопросах мобилизации, контрактной службы и ротаций военнослужащих. Об этом глава государства заявил во время представления нового министра обороны Евгения Хмары.

Зеленский заявил об изменениях в мобилизации в Украине: детали

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Минобороны должно перейти от обсуждений к практическим решениям, которые будут учитывать потребности армии и самих военных.

"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротаций – нужны реальные решения, реальные предложения. Я ожидаю системной совместной работы на этом направлении. Но более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках", – заявил Зеленский.

Отдельно Зеленский призвал к более человечному подходу в организационных вопросах в армии. Он ожидает системной работы между Министерством обороны и Силами обороны и безопасности, в частности, относительно условий прохождения службы и планирования ротаций. В то же время, президент не озвучил конкретных новых правил или сроков их введения.

Еще одной ключевой задачей Зеленский назвал аудит договоренностей Украины с международными партнерами. Минобороны должно определить, какие договоренности уже выполнены, а какие до сих пор остаются нереализованными. Особый акцент президент сделал на усилении противовоздушной и противоракетной обороны в преддверии зимы. По его словам, ПВО и антибаллистическая защита являются одним из главных приоритетов государства.

От нового министра обороны также ожидается продолжение и расширение украинских дальнобойных операций. Зеленский отметил, что у Хмары есть соответствующий опыт работы в СБУ и проведение таких операций. Президент подчеркнул, что работу Минобороны будут оценивать прежде всего по практическому результату, в частности, усилению фронта, защите украинского неба и снижению военного потенциала России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ сделали заявление о мобилизации женщин: должны воевать наравне с мужчинами.



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