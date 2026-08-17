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Мають воювати нарівні з чоловіками: у ЗСУ зробили заяву про мобілізацію жінок

Сержант ЗСУ Юлія Кобринович висловилася про рівні обов'язки жінок та чоловіків щодо захисту України

17 серпня 2026, 14:05
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Slava Kot

Чи повинні жінки в Україні мати такий самий обов’язок захищати державу, як і чоловіки. Сержант ЗСУ Юлія Кобринович вважає, що це питання варто розглядати насамперед через принцип рівності прав та обов’язків.

Мають воювати нарівні з чоловіками: у ЗСУ зробили заяву про мобілізацію жінок

Мобілізація жінок в Україні. Фото з відкритих джерел

Військова Юлія Кобринович в інтерв’ю Сергію Гайдаю на YouTube-каналі ProUA заявила, що якщо жінки мають такі самі права, як чоловіки, то вони повинні мати й рівні обов’язки, зокрема щодо захисту держави.

"Якщо у жінок рівні права з чоловіками, то повинні бути і рівні обов’язки — рівні обов’язки захищати Україну", — сказала Кобринович.

Однак військова наголосила, що рівність не означає автоматичного запровадження принципу "50 на 50" у всіх військових підрозділах. За словами Кобринович, чоловіки та жінки мають певні фізіологічні відмінності, які необхідно враховувати під час комплектування армії.

Особливо це стосується штурмових підрозділів та Сил спеціальних операцій, де військовослужбовці стикаються з високими фізичними навантаженнями. На її думку, тому однакова кількість чоловіків і жінок у таких підрозділах не обов’язково буде оптимальним рішенням. На її думку, під час формування ЗСУ насамперед потрібно враховувати спроможність людини виконувати конкретне завдання, а не лише її стать.

Кобринович також змінила свою позицію щодо окремих жіночих підрозділів. Раніше вона підтримувала таку ідею, однак тепер вважає, що українська армія загалом має залишатися змішаною. На її думку, жінка не повинна бути винятком у підрозділі, де на цілий батальйон припадає лише одна військовослужбовиця. 

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що в Україні запропонували мобілізувати жінок без дітей.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7ZxiQ9pYIjo
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