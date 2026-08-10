В Україні запропонували мобілізувати жінок без дітей: деталі

В Україні запропонували змінити правила військового обов’язку для жінок без дітей, які дозволять їх мобілізацію. Відповідна електронна петиція передбачає поширення військового обов’язку на працездатних жінок, які не мають дітей, а також запровадження для них обов’язкового військового обліку та підготовки.

В Україні створили петицію щодо мобілізації жінок без дітей. Фото з відкритих джерел

Автор петиції щодо мобілізації жінок аргументує пропозицію необхідністю більш рівномірного розподілу обов’язків під час війни. На його думку, чоловіки протягом понад чотирьох років несуть основний тягар мобілізації, тоді як жінки без дітей нині не мають аналогічного військового обов’язку.

Водночас у документі пропонується зберегти особливі гарантії для жінок, які виховують дітей. Автор наголошує, що догляд і виховання дітей є важливою функцією, яку держава має враховувати під час визначення правил військового обов’язку.

"З огляду на принцип рівності громадян перед законом та необхідність справедливого розподілу обов’язків у воєнний час, прошу розглянути можливість внесення змін до законодавства, які передбачатимуть поширення військового обов’язку на працездатних жінок, які не мають дітей, за винятком тих, хто має медичні чи інші законні підстави для відстрочки", — йдеться в петиції.

На думку ініціатора, такі зміни могли б збільшити мобілізаційний ресурс України та відповідати конституційному принципу рівності громадян перед законом.

Петицію створили 10 серпня. Для її розгляду Кабінетом Міністрів необхідно зібрати 25 тисяч підписів протягом 92 днів. Станом на момент публікації документ підтримали троє людей.

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