В Украине предложили мобилизовать женщин без детей: детали

В Украине было предложено изменить правила воинского долга для женщин без детей, которые позволят их мобилизацию. Соответствующая электронная петиция предусматривает распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей, а также введение для них обязательного военного учета и подготовки.

В Украине создали петицию по мобилизации женщин без детей. Фото из открытых источников

Автор петиции по мобилизации женщин аргументирует предложение о необходимости более равномерного распределения обязанностей во время войны. По его мнению, мужчины в течение более четырех лет несут основную тяжесть мобилизации, тогда как женщины без детей в настоящее время не имеют аналогичной воинской обязанности.

В документе предлагается сохранить особые гарантии для женщин, воспитывающих детей. Автор отмечает, что уход и воспитание детей является важной функцией, которую государство должно учитывать при определении правил воинского долга.

"Учитывая принцип равенства граждан перед законом и необходимость справедливого распределения обязанностей в военное время, прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые будут предусматривать распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей, за исключением тех, кто имеет медицинские или другие законные основания для отсрочки", — говорится в петиции.

По мнению инициатора, такие изменения могли бы увеличить мобилизационный ресурс Украины и соответствовать конституционному принципу равенства граждан перед законом.

Петицию создали 10 августа. Для рассмотрения Кабинетом Министров необходимо собрать 25 тысяч подписей в течение 92 дней. По состоянию на момент публикации документ поддержали три человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Раде зарегистрировали законопроект о военном учете женщин