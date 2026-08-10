logo

BTC/USD

64848

ETH/USD

1906.62

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине предложили мобилизовать женщин без детей: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине предложили мобилизовать женщин без детей: детали

В Украине зарегистрировали петицию о введении военного учета и мобилизации для женщин без детей.

10 августа 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине было предложено изменить правила воинского долга для женщин без детей, которые позволят их мобилизацию. Соответствующая электронная петиция предусматривает распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей, а также введение для них обязательного военного учета и подготовки.

В Украине предложили мобилизовать женщин без детей: детали

В Украине создали петицию по мобилизации женщин без детей. Фото из открытых источников

Автор петиции по мобилизации женщин аргументирует предложение о необходимости более равномерного распределения обязанностей во время войны. По его мнению, мужчины в течение более четырех лет несут основную тяжесть мобилизации, тогда как женщины без детей в настоящее время не имеют аналогичной воинской обязанности.

В документе предлагается сохранить особые гарантии для женщин, воспитывающих детей. Автор отмечает, что уход и воспитание детей является важной функцией, которую государство должно учитывать при определении правил воинского долга.

"Учитывая принцип равенства граждан перед законом и необходимость справедливого распределения обязанностей в военное время, прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые будут предусматривать распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей, за исключением тех, кто имеет медицинские или другие законные основания для отсрочки", — говорится в петиции.

По мнению инициатора, такие изменения могли бы увеличить мобилизационный ресурс Украины и соответствовать конституционному принципу равенства граждан перед законом.

Петицию создали 10 августа. Для рассмотрения Кабинетом Министров необходимо собрать 25 тысяч подписей в течение 92 дней. По состоянию на момент публикации документ поддержали три человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Раде зарегистрировали законопроект о военном учете женщин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/10515
Теги:

Новости

Все новости