У Раді зареєстрували законопроєкт про військовий облік жінок: що це означає
У Раді зареєстрували законопроєкт про військовий облік жінок: що це означає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про процедуру військового обліку жінок.

31 березня 2026, 13:00
Slava Kot

У Верховній Раді з’явився законопроєкт про процедуру військового обліку жінок. Нова ініціатива пропонує механізм автоматичного виправлення помилок ТЦК та скасування несправедливих штрафів для жінок, які опинилися у реєстрах "ухилянтів".

Військовий облік жінок в Україні. Фото з відкритих джерел

У 2025 та 2026 роках жінки, які ніколи не проходили військову службу, не мають відповідної спеціалізації та не є медиками за освітою, почали масово отримувати сповіщення про статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+". Наслідком такої технічної помилки стають реальні штрафи у розмірі 17 000 гривень.

За словами одного з авторів законопроєкту Дмитра Разумкова, наразі територіальні центри комплектування фактично не мають легального інструментарію, щоб оперативно видалити особу з реєстру, якщо вона потрапила туди помилково.

"Сьогодні жінки… раптом опиняються в розшуку ТЦК, в реєстрі "ухилянтів" і отримують штрафи у 17 тисяч гривень. І такі випадки вже далеко не поодинокі", — сказав Разумков. 

Група народних обранців, серед яких Мар’яна Безугла та Оксана Дмитрієва, пропонують внести зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Ключові нововведення передбачають спрощену процедуру виключення жінок, які взяті на облік з порушенням закону, анулювання штрафів у 17 тисяч гривень та чітке розмежування категорій жінок, які підлягають обліку, від тих, хто потрапив до списків без правових підстав.

Наразі повний текст проєкту ще не оприлюднений на офіційному порталі Верховної Ради.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що суд визнав незаконною відмову ТЦК зняти з обліку новоспечену харків’янку.

Також "Коментарі" писали, що головнокомандувач ЗСУ Сирський назвав стимул для ухилянтів йти до війська.



Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69763
