В Раде зарегистрировали законопроект о военном учете женщин: что это значит

В Верховной Раде появился законопроект о процедуре военного учета женщин. Новая инициатива предлагает механизм автоматического исправления ошибок ТЦК и отмену несправедливых штрафов для женщин, оказавшихся в реестрах "уклонистов".

В 2025 и 2026 годах женщины, никогда не проходившие военную службу, не имеющие соответствующей специализации и не являющиеся медиками по образованию, начали массово получать уведомления о статусе "в розыске" в приложении "Резерв+". Следствием такой технической ошибки являются реальные штрафы в размере 17 000 гривен.

По словам одного из авторов законопроекта Дмитрия Разумкова, в настоящее время территориальные центры комплектования фактически не имеют легального инструментария, чтобы оперативно удалить лицо из реестра, если оно попало туда ошибочно.

"Сегодня женщины… вдруг оказываются в розыске ТЦК, в реестре "уклонистов" и получают штрафы в 17 тысяч гривен. И такие случаи уже далеко не единичны", — сказал Разумков.

Группа народных избранников, среди которых Марьяна Безугла и Оксана Дмитриева, предлагают внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Ключевые нововведения предусматривают упрощенную процедуру исключения женщин, взятых на учет с нарушением закона, аннулирование штрафов в 17 тысяч гривен и четкое разграничение категорий подлежащих учету женщин от попавших в списки без правовых оснований.

Полный текст проекта еще не обнародован на официальном портале Верховной Рады.

