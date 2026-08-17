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Должны воевать наравне с мужчинами: в ВСУ сделали заявление о мобилизации женщин

Сержант ВСУ Юлия Кобринович высказалась об равных обязанностях женщин и мужчин по защите Украины

17 августа 2026, 14:05
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Slava Kot

Должны ли женщины в Украине иметь такую же обязанность защищать государство, как и мужчины. Сержант ВСУ Юлия Кобринович считает, что этот вопрос следует рассматривать прежде всего через принцип равенства прав и обязанностей.

Должны воевать наравне с мужчинами: в ВСУ сделали заявление о мобилизации женщин

Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников

Военная Юлия Кобринович в интервью Сергею Гайдаю на YouTube-канале ProUA заявила, что если женщины имеют такие же права, как мужчины, то они должны иметь и равные обязанности, в том числе по защите государства.

"Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности – равные обязанности защищать Украину", — сказала Кобринович.

Однако военная подчеркнула, что равенство не означает автоматического введения принципа "50 на 50" во всех военных подразделениях. По словам Кобринович, мужчины и женщины имеют определенные физиологические отличия, которые необходимо учитывать при комплектовании армии.

Особенно это касается штурмовых подразделений и сил специальных операций, где военнослужащие сталкиваются с высокими физическими нагрузками. По ее мнению, одинаковое количество мужчин и женщин в таких подразделениях не обязательно будет оптимальным решением. По ее мнению, при формировании ВСУ прежде всего нужно учитывать способность человека выполнять конкретную задачу, а не только ее пол.

Кобринович также изменила свою позицию по отдельным женским подразделениям. Ранее она поддерживала такую идею, однако теперь считает, что украинская армия должна оставаться смешанной. По ее мнению, женщина не должна быть исключением в подразделении, где на целый батальон приходится только одна военнослужащая.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Украине предложили мобилизовать женщин без детей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7ZxiQ9pYIjo
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