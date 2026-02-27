Україна готується до нової дронової ери: на що нарешті зважився Київ

Рубрики
Україна готується до значно складніших викликів на тлі стрімкого розвитку безпілотників. Про це пише The Economist, журналісти якого побували на секретному полігоні, де добровольці навчаються збивати ворожі дрони.
До підрозділу входять люди цивільних професій – від дизайнерів до лікаря-невролога. Вони тренуються у вільний час, готуючись до відбиття атак “Шахедів” – модернізованих іранських дронів, які стали дешевою альтернативою ракетам і основою ударів по українській енергетиці.
Волонтери тестують перехоплювач Skyfall P1-SUN, здатний розганятися до 350 км/год. Серед фаворитів – українська розробка Sting вартістю близько $2 тисяч, що робить її економічно вигідною. Американський дрон Merops працює напівавтономно – достатньо вивести його в зону видимості цілі.
У січні Україна знищила рекордні 1704 “Шахеди” – приблизно половину від запущених. Частину збивали авіація та ракети, однак дешеві перехоплювачі дедалі частіше стають ключовим засобом захисту.
Росія також адаптується: знижує висоту польоту, змінює алгоритми, експериментує з реактивними БПЛА швидкістю до 500 км/год і запускає дрони “зграями”.
Експерти попереджають: незабаром “Шахеди” можуть стати платформами для запуску менших дронів над містами. Україна ж розглядає концепцію автоматичних “стін” перехоплювачів.
