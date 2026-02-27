Украина готовится к новой дроновой эре: на что наконец-то решился Киев

Украина готовится к более сложным вызовам на фоне стремительного развития беспилотников. Об этом пишет The Economist, журналисты которого побывали на секретном полигоне, где добровольцы учатся сбивать вражеские дроны.

Дрон. Фото: из открытых источников

В подразделение входят люди гражданских профессий – от дизайнеров до врача-невролога. Они тренируются в свободное время, готовясь к отражению атак Шахедов – модернизированных иранских дронов, которые стали дешевой альтернативой ракетам и основой ударов по украинской энергетике.

Волонтеры тестируют перехватчик Skyfall P1-SUN, способный разгоняться до 350 км/ч. Среди фаворитов – украинская разработка Sting стоимостью около 2 тысяч долларов, что делает ее экономически выгодной. Американский дрон Merops работает полуавтономно – достаточно вывести его в зону видимости цели.

В январе Украина уничтожила рекордные 1704 Шахеды — примерно половину от запущенных. Часть сбивала авиация и ракеты, однако дешевые перехватчики все чаще становятся ключевым средством защиты.

Россия также адаптируется: снижает высоту полета, изменяет алгоритмы, экспериментирует с реактивными БПЛА скоростью до 500 км/ч и запускает дроны "стаями".

Эксперты предупреждают: скоро "Шахеды" могут стать платформами для запуска меньших дронов над городами. Украина же рассматривает концепцию автоматических стен перехватчиков.

"Это звучит как фантастика, но мы готовимся", — говорят специалисты.

