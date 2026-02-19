Росія штампує їх тисячами: який дрон майже повністю зібраний із іноземних деталей

Російські ударні безпілотники "Герань-2" (Shahed), які активно застосовуються у війні проти України, майже повністю складаються з іноземних комплектуючих. Такого висновку дійшли журналісти у розслідуванні OCCRP.

Дрон Герань-2. Фото: із відкритих джерел

Аналіз сотень компонентів показав: лише кілька десятків деталей мають російське походження, а основна маса – мікрочіпи, антени, транзистори, діоди та паливні насоси – постачається із США, Китаю та Європи. Більше сотні ключових елементів виробляють близько 20 європейських компаній, незважаючи на формальну заборону експорту більшості з них до РФ.

За даними платформи Import Genius, з січня 2024-го до березня 2025 року до Росії надійшло як мінімум 672 партії санкційних компонентів. Постачання забезпечували 178 компаній, в основному зареєстрованих у Китаї та Гонконгу. При цьому журналісти не виявили доказів прямого порушення санкцій європейськими виробниками.

Серед ймовірних постачальників названі компанії з восьми європейських країн, включаючи Infineon Technologies, Robert Bosch, STMicroelectronics та u-blox. Після публікації розслідування деякі компанії, наприклад, REMA Group і Diotec Semiconductor, заявили, що їх деталі в дронах не використовувалися.

Експерти наголошують на системній проблемі: посилення санкцій не зупинило РФ від виробництва безпілотників з використанням іноземних деталей, які потрапляють до країни через складні ланцюжки посередників, перепродаж запасів і переробку цивільної продукції у військових цілях.

Розслідування наголошує, що контроль над експортом технологій залишається ключовим елементом протидії розвитку російських ударних систем, але на практиці обхід санкцій виявляється відносно простим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Російська Федерація активно розвиває свої морські безпілотні системи та готує основу для їхнього масового застосування у війні, зокрема з прицілом на удари по українській морській та портовій інфраструктурі. За оцінками української розвідки, загроза водних дронів РФ поступово зростає – ще рік тому Москва тільки-но починала проектувати такі апарати, а сьогодні вже проводить польові випробування і намагається запустити серійне виробництво, хоча значна частина розробок досі має експериментальний характер.



