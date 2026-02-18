Путин приказал нанести самый мощный удар по Украине новым оружием: раскрыта впечатляющая затея

Российская Федерация активно развивает свои морские беспилотные системы и готовит основу для их массового применения в войне, в частности с прицелом на удары по украинской морской и портовой инфраструктуре. По оценкам украинской разведки, угроза водных дронов РФ постепенно растет — еще год назад Москва только начинала проектировать такие аппараты, а сегодня уже проводит полевые испытания и пытается запустить серийное производство, хотя значительная часть разработок до сих пор носит экспериментальный характер.

Фото: из открытых источников

Фиксируют единичные случаи использования российских беспилотников над и под водой, среди которых упоминают беспилотные катера "Скат" и "Тритон", однако пока их применение нельзя назвать систематическим или эффективным. В разведке убеждены, что "Тритон" может быть ориентирован именно на удары по гражданским судам и объектам портовой логистики Украины — что представляет потенциальную угрозу для безопасности торгового флота.

Планы России по выпуску значительного количества таких аппаратов — до 40 единиц типа "Скат" ежемесячно — дают основания говорить о вероятном переходе к тактике массированного применения морских дронов в будущем.

Несмотря на это, эксперты считают, что РФ существенно опоздала с развитием этой сферы, ведь традиционные составляющие флота — корабли, ПЛ и морская авиация — долго были основой оборонных стратегий, а современные беспилотники воспринимаются как вынужденная альтернатива.

Для сравнения, Украина уже давно применяет морские дроны, прошедшие значительный путь модернизации. Так, Служба безопасности Украины с 2022 года использует беспилотные платформы Sea Baby, которые превратились из традиционных "дронов - камикадзе" в многоцелевые аппараты с возможностью возвращения после выполнения задания и способностью нести большие полезные нагрузки.

Украинские морские беспилотники уже показали свою эффективность в реальных боевых условиях. По данным СМИ и спецслужб, Sea Baby поражали как военные, так и гражданские цели российского "теневого флота", включая нефтяные танкеры, а также были вовлечены в сложные операции по минированию и уничтожению кораблей противника в Черном море.

Постепенное совершенствование таких беспилотных платформ и опыт боевого применения позволяет Украине адаптировать эти технологии ко всем условиям обороны на море, что существенно повышает стратегическую гибкость в противостоянии российской агрессии.

