Масовані бомбардування України: стало відомо про врай підступний крок РФ

Ці стратегічні бомбардувальники сформували центральну частину повітряних сил Росії

18 лютого 2026, 09:50
Клименко Елена

У 1992 році, на тлі розпаду СРСР і перерозподілу військового майна, Російська Федерація провела маловідому, але важливу операцію щодо формування власного флоту стратегічних бомбардувальників. За інформацією Defense Express, Москва фактично незаконно заволоділа значною частиною стратегічних літаків Ту95МС, що належали новоствореній Республіці Казахстан, і ці літаки сьогодні активно використовуються в повітряних ударах по території України

Масовані бомбардування України: стало відомо про врай підступний крок РФ

Фото: з відкритих джерел

Після припинення виробництва Ту95МС у лютому 1992 року на Куйбишевському авіаційному заводі, Росія вже не могла самостійно нарощувати кількість цих важких бомбардувальників. Тому, скориставшись політичною та військовою невизначеністю у Центральній Азії, Кремль використав складний маневр, щоб "переправити" до свого флоту до 40 літаків Ту95МС з казахстанських військових запасів.

Тоді Казахстан володів найбільшою у світі кількістю цих машин — 40 одиниць, розподілених між модифікаціями МС16 з можливістю зовнішнього підвішування крилатих ракет та МС6 з внутрішньою підвіскою. За різними оцінками, це було в 1,5 раза більше, ніж тоді мала Росія у своєму розпорядженні. У порівнянні ж Україна перед розпадом СРСР успадкувала близько двадцяти одиниць Ту95МС, які згодом були частково передані Москві як частина газового "розрахунку" в 1999 році.

Існує кілька версій того, як саме відбувалася ця операція. Одна з них стверджує, що російські екіпажі вивозили казахстанські бомбардувальники на навчальні польоти до російських аеродромів, зокрема до "Українки" на Далекому Сході, а потім у зворотному напрямку відправляли вже свої старіші Ту95К. Інша версія припускає, що літаки просто не поверталися після приземлення на російській території, і Казахстан не мав змоги повернути їх назад. Незалежно від механізму, у підсумку майже весь флот стратегічних ракетоносців MS16 і MS6 опинився у Військовоповітряних силах РФ.

Як вже писали "Коментарі", аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що в останні місяці війни Росія не просто продовжує великі удари по Україні в ключові дипломатичні моменти, а робить це певним чином "тактовно", щоб не перешкоджати процесу мирних переговорів, особливо за посередництва США.



