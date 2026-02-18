Массированные бомбардировки Украины: стало известно о раю коварном шаге РФ

В 1992 году, на фоне распада СССР и перераспределения военного имущества, Российская Федерация провела малоизвестную, но важную операцию по формированию собственного флота стратегических бомбардировщиков. По информации Defense Express, Москва фактически незаконно завладела значительной частью стратегических самолетов Ту - 95МС, принадлежавших новосозданной Республике Казахстан, и эти самолеты сегодня активно используются в воздушных ударах по территории Украины.

Фото: из открытых источников

После прекращения производства Ту - 95МС в феврале 1992 года на Куйбышевском авиационном заводе Россия уже не могла самостоятельно наращивать количество этих тяжелых бомбардировщиков. Поэтому, воспользовавшись политической и военной неопределенностью в Центральной Азии, Кремль использовал сложный маневр, чтобы "переправить" в свой флот до 40 самолетов Ту - 95МС из казахстанских военных запасов.

Тогда Казахстан владел самым большим в мире количеством этих машин — 40 единиц, распределенных между модификациями ТС - 16 с возможностью внешнего подвешивания крылатых ракет и ТС - 6 с внутренней подвеской. По разным оценкам, это было в 1,5 раза больше, чем тогда располагала Россия. В сравнении Украина перед распадом СССР унаследовала около двадцати единиц Ту - 95МС, которые впоследствии были частично переданы Москве как часть газового "расчета" в 1999 году.

Существует несколько версий того, как происходила эта операция. Одна из них утверждает, что российские экипажи вывозили казахстанские бомбардировщики на учебные полеты в российские аэродромы, в частности в "Украинку" на Дальнем Востоке, а затем в обратном направлении отправляли уже свои старые Ту - 95К. Другая версия предполагает, что самолеты просто не возвращались после приземления на российской территории, и Казахстан не мог вернуть их обратно. Независимо от механизма, в итоге почти весь флот стратегических ракетоносцев MS - 16 и MS - 6 оказался в Военно - воздушных силах РФ.

Как уже писали "Комментарии", аналитики из Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что в последние месяцы войны Россия не просто продолжает большие удары по Украине в ключевые дипломатические моменты, а делает это определенным образом "тактично", чтобы не препятствовать процессу мирных переговоров, особенно при посредничестве США.