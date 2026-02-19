Россия штампует их тысячами: какой дрон почти полностью собран из иностранных деталей

Российские ударные беспилотники "Герань-2" (Shahed), активно применяемые в войне против Украины, почти полностью состоят из иностранных комплектующих. К такому выводу пришли журналисты в расследовании OCCRP.

Дрон Герань-2. Фото: из открытых источников

Анализ сотен компонентов показал: только несколько десятков деталей имеют российское происхождение, а основная масса – микрочипы, антенны, транзисторы, диоды и топливные насосы – поставляется из США, Китая и Европы. Более сотни ключевых элементов производят около 20 европейских компаний, несмотря на формальный запрет экспорта большинства из них в РФ.

По данным платформы Import Genius, с января 2024-го по март 2025 года в Россию поступило как минимум 672 партии санкционных компонентов. Поставки обеспечивали 178 компаний, в основном зарегистрированных в Китае и Гонконге. При этом журналисты не нашли доказательств прямого нарушения санкций европейскими производителями.

В числе вероятных поставщиков названы компании из восьми европейских стран, включая Infineon Technologies, Robert Bosch, STMicroelectronics и u-blox. После публикации расследования некоторые компании, например REMA Group и Diotec Semiconductor, заявили, что их детали в дронах не использовались.

Эксперты отмечают системную проблему: ужесточение санкций не остановило РФ от производства беспилотников с использованием иностранных деталей, которые попадают в страну через сложные цепочки посредников, перепродажу запасов и переработку гражданской продукции в военных целях.

Расследование подчеркивает, что контроль над экспортом технологий остается ключевым элементом противодействия развитию российских ударных систем, но на практике обход санкций оказывается относительно простым.

Читайте также на портале "Комментарии" - Российская Федерация активно развивает свои морские беспилотные системы и готовит основу для их массового применения в войне, в частности с прицелом на удары по украинской морской и портовой инфраструктуре. По оценкам украинской разведки, угроза водных дронов РФ постепенно растет – еще год назад Москва только начинала проектировать такие аппараты, а сегодня уже проводит полевые испытания и пытается запустить серийное производство, хотя значительная часть разработок до сих пор носит экспериментальный характер.



