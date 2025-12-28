Україна готує контрштурм на фронті: де накопичуються війська

Українські Сили оборони накопичують підрозділи в районі Покровська для можливих контрштурмових дій, попри складну тактичну ситуацію та активні спроби російських військ просунутися вперед. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Україна готує контрштурм під Покровськом. Фото з відкритих джерел

Олександр Півненко в інтерв’ю "Громадському радіо" розповів, що сили НГУ задіяні в обороні Покровська, Мирнограда, а також на Куп’янському напрямку.

За його словами, ситуація на Покровському відтинку залишається напруженою, адже російські підрозділи намагаються інфільтруватися в місто, користуючись несприятливими погодними умовами. Крім того, постійні тумани суттєво ускладнюють роботу безпілотників, через що ворога важче виявляти та знищувати.

Водночас Півненко зауважує, що українська сторона цілеспрямовано накопичує сили для контрштурмових дій, аби стримати маневри противника та зірвати його плани.

"Покровськ, ситуація там важка. Звісно, ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій. Для того, щоб, скажімо так, зменшити маневри противника, відтягнути більше на себе", — розповів командувач Національної гвардії.

Півненко пояснив, що у РФ є шанси спробувати створити оперативне оточення Покровська, зокрема через напрямок Гришиного. Однак Україна також має всі можливості цьому запобігти за умови чіткої координації між підрозділами.

Також командувач НГУ звернув увагу на ключову відмінність між сторонами. За його словами, Росія має більший мобілізаційний ресурс, тоді як Україна змушена діяти раціонально, уникаючи безглуздих втрат.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи контролює Україна якусь територію у Покровську.

Також "Коментарі" писали, що солдати РФ вбили чоловіка та зґвалтували жінку просто у її будинку у Покровську.