Украина готовит контрштурм на фронте: где скапливаются войска

Украинские Силы обороны накапливают подразделения в Покровском районе для возможных контрштурмовых действий, несмотря на сложную тактическую ситуацию и активные попытки российских войск продвинуться вперед. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Украина готовит контрштурм под Покровском Фото из открытых источников

Александр Пивненко рассказал в интервью "Общественному радио", что силы НГУ задействованы в обороне Покровска, Мирнограда, а также на Купянском направлении.

По его словам, ситуация на Покровском отрезке остается напряженной, ведь российские подразделения пытаются инфильтрироваться в город, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, постоянные туманы существенно усложняют работу беспилотников, поэтому врага труднее обнаруживать и уничтожать.

В то же время, Пивненко отмечает, что украинская сторона целенаправленно накапливает силы для контрштурмовых действий, чтобы сдержать маневры противника и сорвать его планы.

"Покровск, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий. Для того чтобы, скажем так, уменьшить маневры противника, оттянуть больше на себя", — рассказал командующий Национальной гвардии.

Пивненко объяснил, что у РФ есть шансы попытаться создать оперативное окружение Покровска, в том числе через направление Гришиного. Однако Украина также имеет все возможности это предотвратить при условии четкой координации между подразделениями.

Также командующий НГУ обратил внимание на ключевое отличие между сторонами. По его словам, у России есть больший мобилизационный ресурс, тогда как Украина вынуждена действовать рационально, избегая бессмысленных потерь.

