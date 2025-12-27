У ніч з 22 на 23 грудня 2025 року у місті Покровськ сталася моторошна трагедія. Як повідомляє Оперативне командування "Схід", до будинку місцевої родини, яка залишилася чекати на російську армію, увірвалися три п’яні солдати 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ із позивними "Улибка", "Шухєр" та "Строй".

П’яні російські окупанти жорстоко вбили свого ж прихильника в Покровську

За свідченням жінки, Вікторії Швайко, яка розповіла про події старшому дізнавачу російської військової поліції, нападники довго знущалися над її чоловіком, били його, прострелили ногу та вбили. Саму жінку по черзі зґвалтували, а її свекруха змогла втекти лише завдяки тому, що окупанти були зайняті іншими діями.

Вікторія наголосила, що її чоловік не був прихильником України, навпаки, чекав на прихід російських військ і планував піти служити у російську армію водієм. Однак його вбили просто заради розваги, підкреслили в ОК "Схід".

Ця трагедія ще раз підкреслює безглуздість та жорстокість окупантів, які не обирають жертв і вчиняють злочини навіть проти тих, хто їх чекав та сподівався на підтримку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що у 2025 році Казахстан встановив новий рекорд у боротьбі з власними громадянами, які брали участь у війні в Україні на боці Росії. Якщо раніше порушувалися десятки справ на рік, то цього року їхня кількість сягнула позначки у 700. Казахські суди не роблять різниці між найманцями ПВК Вагнер та контрактниками російського Міністерства оборони: усі вони підпадають під Кримінальний кодекс Казахстану як особи, які "здійснювали злочинний намір" щодо участі у війні. Офіційно Казахстан займає нейтральну позицію у війні Росії проти України. Президент Касим-Жомарт Токаєв неодноразово закликав сторони до переговорів і заявляв про готовність бути посередником у конфлікті.