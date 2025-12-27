В ночь с 22 на 23 декабря 2025 года в городе Покровск произошла жуткая трагедия. Как сообщает Оперативное командование "Восток", в дом местной семьи, которая осталась ждать российскую армию, ворвались три пьяных солдата 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ с позывными "Улыбка", "Шухер" и "Строй".

Пьяные русские оккупанты жестоко убили своего же поклонника в Покровске

По свидетельству женщины Виктории Швайко , которая рассказала о событиях старшему дознавателю российской военной полиции, нападавшие долго издевались над ее мужем, избивали его, прострелили ногу и убили. Саму женщину по очереди изнасиловали, а ее свекровь смогла убежать только благодаря тому, что оккупанты были заняты другими действиями.

Виктория подчеркнула, что ее муж не был сторонником Украины, напротив, ждал прихода российских войск и планировал пойти служить в российскую армию водителем. Однако его убили просто развлечения ради , подчеркнули в ОК "Восток".

Эта трагедия еще раз подчеркивает бессмысленность и жестокость окупантов, которые не избирают жертв и совершают преступления даже против тех, кто их ожидал и надеялся на поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что в 2025 году Казахстан установил новый рекорд по борьбе с собственными гражданами, участвовавшими в войне в Украине на стороне России. Если раньше возбуждались десятки дел в год, то в этом году их количество достигло отметки в 700. Казахские суды не делают разницы между наемниками ПВК Вагнер и контрактниками российского Министерства обороны: все они подпадают под Уголовный кодекс Казахстана как лица, которые "совершали преступный умысел" по участию в войне. Официально Казахстан занимает нейтральную позицию в войне России против Украины. Президент Касим-Жомарт Токаев не раз призывал стороны к переговорам и заявлял о готовности быть посредником в конфликте.