У 2025 році Казахстан встановив новий рекорд у боротьбі з власними громадянами, які брали участь у війні в Україні на боці Росії. Якщо раніше порушувалися десятки справ на рік, то цього року їхня кількість сягнула позначки у 700. Про це повідомляє "незалежне" російське видання "Медіазона".

Рекордний рік для казахських судів: 700 громадян притягнули за участь у війні в Україні

Як повідомляє видання Медіазона з посиланням на спільні підрахунки з проєктом "Прощавай, зброє", казахські суди не роблять різниці між найманцями ПВК Вагнер та контрактниками російського Міністерства оборони: усі вони підпадають під Кримінальний кодекс Казахстану як особи, які "здійснювали злочинний намір" щодо участі у війні.

Офіційно Казахстан займає нейтральну позицію у війні Росії проти України. Президент Касим-Жомарт Токаєв неодноразово закликав сторони до переговорів і заявляв про готовність бути посередником у конфлікті. Водночас казахстанські спецслужби вважають, що вербування громадян на війну — як з боку Росії, так і України — становить реальну загрозу національній безпеці.

У грудні 2025 року ситуація загострилася: у Росії почали погрожувати Астані через перехід Казахстану на стандарти НАТО у виробництві артилерійських снарядів, що ще більше напружило відносини між країнами та вплинуло на жорсткість судових рішень.

Таким чином, Казахстан вперше показав, що не толерує участі власних громадян у іноземних конфліктах і готовий суворо карати навіть тих, хто воював за Росію. Цей прецедент може стати сигналом для інших країн Центральної Азії.

