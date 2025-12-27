В 2025 году Казахстан установил новый рекорд по борьбе с собственными гражданами, участвовавшими в войне в Украине на стороне России. Если раньше возбуждались десятки дел в год, то в этом году их количество достигло отметки в 700 . Об этом сообщает "независимое" российское издание "Медиазона".

Рекордный год для казахских судов: 700 граждан привлекли за участие в войне в Украине

Как сообщает издание Медиазона со ссылкой на совместные подсчеты с проектом "Прощай, оружие", казахские суды не делают разницу между наемниками ПВК Вагнер и контрактниками российского Министерства обороны: все они подпадают под Уголовный кодекс Казахстана как лица, "совершавшие преступное намерение" по участию в войне.

Официально Казахстан занимает нейтральную позицию в войне России против Украины. Президент Касим-Жомарт Токаев не раз призывал стороны к переговорам и заявлял о готовности быть посредником в конфликте. В то же время, казахстанские спецслужбы считают, что вербовка граждан на войну — как со стороны России, так и Украины — представляет реальную угрозу национальной безопасности.

В декабре 2025 года ситуация обострилась: в России начали угрожать Астане из-за перехода Казахстана на стандарты НАТО в производстве артиллерийских снарядов, что еще больше напрягло отношения между странами и повлияло на жесткость судебных решений.

Таким образом, Казахстан впервые показал, что не терпит участия собственных граждан в иностранных конфликтах и готов строго наказывать даже тех, кто воевал за Россию. Этот прецедент может стать сигналом других стран Центральной Азии.

