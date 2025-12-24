Україна контролює частину Покровська: у ЗСУ повідомили деталі

Підрозділи Сил оборони України, які діють у зоні відповідальності угруповання військ "Схід", продовжують стримувати наступ російських військ. Від початку доби українські захисники відбили 44 штурмові атаки противника, повідомило командування УВ на своїй сторінці у Facebook.

У Покровську тривають бойові дії. Фото: з відкритих джерел

Найбільш інтенсивні бойові дії фіксувалися на Покровському напрямку. Тут російські війська 27 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, атакуючи позиції поблизу Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки, Горіхового та Дачного. Два бойові зіткнення на цьому напрямку ще тривають.

"Українські підрозділи активно діють у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, завдаючи противнику значних втрат", — йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що Сили оборони зберігають контроль над північною частиною Покровська, а в центральних кварталах міста стримують та блокують подальше просування ворога.

У Мирнограді українські військові утримують оборонні позиції та знищують противника на підступах до міста. При цьому ситуація з логістикою залишається складною, однак вживаються додаткові заходи для розширення шляхів постачання та забезпечення підрозділів.

Бойові завдання Сили оборони виконують і на Слов’янському напрямку. Там, за даними командування, здійснюється комплекс заходів для зниження наступального потенціалу російських підрозділів.

Як повідомляв портал "Коментарі", в районі міста Сіверська на Донеччині тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Про це офіційно заявили у Генеральному Штабі ЗСУ.