Украина контролирует часть Покровска: в ВСУ сообщили детали

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в зоне ответственности группировки войск "Восток", продолжают сдерживать наступление российских войск. С начала суток украинские защитники отбили 44 штурмовых атаки противника, сообщило командование ГВ на своей странице в Facebook.

В Покровске продолжаются боевые действия. Фото: из открытых источников

Наиболее интенсивные боевые действия фиксировались на Покровском направлении. Здесь российские войска 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ, атакуя позиции вблизи Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новосергеевки, Орехового и Дачного. Два боевых столкновения на этом направлении еще продолжаются.

"Украинские подразделения активно действуют в районе Покровско-Мирноградской агломерации, нанося противнику значительные потери", — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что Силы обороны сохраняют контроль над северной частью Покровска, а в центральных кварталах города сдерживают и блокируют продвижение врага.

В Мирнограде украинские военные удерживают оборонные позиции и уничтожают противника на подступах к городу. При этом ситуация с логистикой остается сложной, однако принимаются дополнительные меры по расширению путей снабжения и обеспечения подразделений.

Боевые задачи Силы обороны выполняют и на Славянском направлении. Там, по данным командования, осуществляется комплекс мер по снижению наступательного потенциала российских подразделений.

Как сообщал портал "Комментарии", в районе города Северска в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Об этом официально заявили в Генеральном штабе ВСУ.