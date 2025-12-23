В районі міста Сіверська на Донеччині тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Про це офіційно заявили у Генераьному Штабі ЗСУ.

Сили оборони вийшли з Сіверська – офіційна заява Генштабу

Там наголосили, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

"Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ.

Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.

Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога", – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час "Прямої лінії" глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення. "Мені доповіли про взяття Сіверська, звідси відкривається шлях до Слов'янська. Думаю, що й Червоний Лиман буде взято найближчим часом", – заявив Путін.

Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ. "Взяття Червоноармійська (Покровська – ред.) – дуже важлива для нас подія. Це добрий плацдарм для подальших операцій. Повністю оточене місто Димитров (Мирноград – ред.). 50% міста взяли під контроль наші війська. Противник намагається вийти з міста малими групами", – каже Путін.