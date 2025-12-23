В районе города Северска в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Об этом официально заявили в Генеральном Штабе ВСУ.

Силы обороны вышли из Северска – официальное заявление Генштаба

Там подчеркнули, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

"Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск.

Находящимся в городе оккупантам наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокировка подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задания на Славянском направлении.

Принимаются все меры по снижению наступательного потенциала частей и подразделений врага", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время "Прямой линии" глава Кремля заявил, что российские войска наступают на всей линии боевого столкновения. "Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь в Славянск. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в ближайшее время", – заявил Путин.

Он также сказал, что более 50% Константиновки находятся под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ. "Взятие Красноармейска (Покровска – ред.) – очень важное для нас событие. Это хороший плацдарм для дальнейших операций. Полностью окружен город Димитров (Мирноград – ред.). 50% города взяли под контроль наши войска. Противник пытается выйти из города малыми группами", – говорит Путин.