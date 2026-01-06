logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удар Росії по американському заводу в Дніпрі не був випадковим: заява ЦПД
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар Росії по американському заводу в Дніпрі не був випадковим: заява ЦПД

У ЦПД нагадали, що вже відбувалися аналогічні атаки на азербайджанський бізнес в Україні

6 січня 2026, 00:05
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Удар Росії по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі не був випадковим. Він продемонстрував геополітичну неспроможність Москви.

Удар Росії по американському заводу в Дніпрі не був випадковим: заява ЦПД

Удар Росії по заводу в Дніпрі. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Російський удар по заводу американської компанії Bunge у Дніпрі не був випадковим, бо атаки росіян на американський бізнес в Україні починають носити системний характер", — написав він у соцмережі.

За словами Коваленка, вже відбувалися аналогічні атаки на азербайджанський бізнес в Україні. Тоді РФ "отримувала дипломатичні ляпаси" від Баку.

"Зараз РФ не змогла захистити Мадуро у Венесуелі і Москва вкотре продемонструвала її геополітичну неспроможність. Одразу ж відбувся такий удар", — зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД також порівняв Росію з "дрібною шавкою, яка гавкає на слона". За словами Коваленка, диктатор Володимир Путін перетворив РФ на "дрібну, геополітичну шавку і сировинний придаток Китаю".

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по цивільному підприємству в Дніпрі. За словами глави МЗС, цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge".  Сибіга наголосив, що цей напад не був помилкою — він був навмисним. 

Як писало видання "Коментарі", Росія вдень 5 січня атакувала у Дніпрі завод, що виробляє популярну олію "Олейна". Підприємство належить американській компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі. Інформацію про це підтвердив у соцмережах міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, внаслідок дронової атаки росіян на дороги міста вилилось 300 тонн олії. Проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.



Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10264
