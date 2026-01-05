Росія вдарила по американському заводу в Дніпрі: на дороги вилилось 300 тонн олії

Росія вдень 5 січня атакувала у Дніпрі завод, що виробляє популярну олію "Олейна". Підприємство належить американській компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі.

РФ вдарила по заводу в Дніпрі. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про це підтвердив у соцмережах міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, внаслідок дронової атаки росіян на дороги міста вилилось 300 тонн олії. Проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.

"Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь дві-три доби", — зазначив Філатов.

За його словами, росіяни атакували власність США, адже завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі.

В обласній військовій адміністрації раніше повідомляли, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Понівечені також авто та лінія електропередач. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Як повідомляв портал "Коментарі", 5 січня у Дніпрі були зафіксовані вибухи під час повітряної тривоги.

Видання "Коментарі" також писало, що вдень 5 січня Харків став об'єктом нової атаки з боку російських військ. Близько 12:45 у місті прогримів перший вибух. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворожі ракети влучили в промислову зону Слобідського району Харкова. Це стало лише початком серії вибухів, які продовжували лунати протягом наступних кількох годин.

Після першого вибуху в місті пролунало ще кілька, зокрема з 12:51 до 13:04. Всього було зафіксовано чотири ракетні удари по Харкову. Зокрема, другий вибух стався в тому ж районі, що і перший, що вказує на можливу цілеспрямовану атаку саме на інфраструктуру цього району. У цей час Повітряні сили України повідомляли про активну роботу з нейтралізації російських безпілотників, які здійснювали спроби атак на Харків.