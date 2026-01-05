Дніпро пережило серію страшних вибухів: що відомо про ситуацію у місті

У понеділок, 5 січня, у Дніпрі знову були зафіксовані вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомили журналісти ІА "Дніпро Оперативний", посилаючись на свідчення місцевих мешканців. Згідно з наданою інформацією, сирена спрацювала о 10:54, сигналізуючи про можливу загрозу з боку ворога. У цей час у місті було оголошено тривогу через небезпеку атаки ворожих безпілотників.

Незабаром, близько 10:59, почулись звуки вибухів, що підтвердило активність сил протиповітряної оборони, які працювали по можливих цілях у небі. За попередньою інформацією, ці вибухи могли бути наслідком перехоплення ворожих БПЛА, які наближалися до міста.

О 11:01 пролунав ще один вибух, що вказувало на продовження операцій зі знищення загроз. Повідомляється, що протиповітряна оборона продовжувала виконувати свої завдання на високому рівні, щоб захистити мирне населення від ворожих атак.

Загроза залишалася актуальною, і жителям Дніпра було рекомендовано перебувати в укриттях або безпечних місцях до повного відбою тривоги. Відповідно до останніх повідомлень, об 11:38 в обласній військовій адміністрації (ОВА) підтвердили, що українські сили зуміли збити три ворожих безпілотники в небі над Дніпропетровською областю. Ця операція стала важливим кроком у захисті регіону від ворожих атак.

