Днепр пережил серию страшных взрывов: что известно о ситуации в городе

В понедельник, 5 января, в Днепре снова были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщили журналисты ИА "Днепр Оперативный", ссылаясь на показания местных жителей. Согласно предоставленной информации, сирена сработала в 10.54, сигнализируя о возможной угрозе со стороны врага. В это время в городе была объявлена тревога из-за опасности атаки вражеских беспилотников.

Вскоре, около 10:59, раздались звуки взрывов, что подтвердило активность сил противовоздушной обороны, работавших по возможным целям в небе. По предварительной информации, эти взрывы могли быть следствием перехвата приближавшихся к городу вражеских БПЛА.

В 11:01 прогремел еще один взрыв, что указывало на продолжение операций по уничтожению угроз. Сообщается, что противовоздушная оборона продолжала выполнять свои задачи на высоком уровне, чтобы оградить мирное население от вражеских атак.

Угроза оставалась актуальной и жителям Днепра было рекомендовано находиться в укрытиях или безопасных местах до полного отбоя тревоги. Согласно последним сообщениям, в 11:38 в областной военной администрации (ОВА) подтвердили, что украинские силы сумели сбить три вражеских беспилотника в небе над Днепропетровской областью. Эта операция стала важным шагом по защите региона от вражеских атак.

