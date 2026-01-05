logo

Днепр пережил серию страшных взрывов: что известно о ситуации в городе
НОВОСТИ

Днепр пережил серию страшных взрывов: что известно о ситуации в городе

В настоящее время официальные данные о последствиях атаки отсутствуют. Информации о пострадавших или разрушениях также нет

5 января 2026, 12:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

В понедельник, 5 января, в Днепре снова были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщили журналисты ИА "Днепр Оперативный", ссылаясь на показания местных жителей. Согласно предоставленной информации, сирена сработала в 10.54, сигнализируя о возможной угрозе со стороны врага. В это время в городе была объявлена тревога из-за опасности атаки вражеских беспилотников.

Днепр пережил серию страшных взрывов: что известно о ситуации в городе

Фото: из открытых источников

Вскоре, около 10:59, раздались звуки взрывов, что подтвердило активность сил противовоздушной обороны, работавших по возможным целям в небе. По предварительной информации, эти взрывы могли быть следствием перехвата приближавшихся к городу вражеских БПЛА.

В 11:01 прогремел еще один взрыв, что указывало на продолжение операций по уничтожению угроз. Сообщается, что противовоздушная оборона продолжала выполнять свои задачи на высоком уровне, чтобы оградить мирное население от вражеских атак.

Угроза оставалась актуальной и жителям Днепра было рекомендовано находиться в укрытиях или безопасных местах до полного отбоя тревоги. Согласно последним сообщениям, в 11:38 в областной военной администрации (ОВА) подтвердили, что украинские силы сумели сбить три вражеских беспилотника в небе над Днепропетровской областью. Эта операция стала важным шагом по защите региона от вражеских атак.

Как уже писали "Комментарии", в преддверии парламентских выборов 2026 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к венграм с призывом проголосовать за его партию, заявив, что только так можно избежать вовлечения страны в войну. Орбан выразил просьбу через социальные сети, уточнив, что его партия "Фидес" предлагает лучший путь к миру и стабильности для Венгрии.



