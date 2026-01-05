Пекло у Харкові: 5 ударів окупанітв по місту призвели до страшних наслідків (ОНОВЛЕНО)

Вдень 5 січня Харків став об'єктом нової атаки з боку російських військ. Близько 12:45 у місті прогримів перший вибух. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворожі ракети влучили в промислову зону Слобідського району Харкова. Це стало лише початком серії вибухів, які продовжували лунати протягом наступних кількох годин.

Фото: з відкритих джерел

Міський голова уточнив, що після першого вибуху в місті пролунало ще кілька, зокрема з 12:51 до 13:04. Всього було зафіксовано чотири ракетні удари по Харкову. Зокрема, другий вибух стався в тому ж районі, що і перший, що вказує на можливу цілеспрямовану атаку саме на інфраструктуру цього району. У цей час Повітряні сили України повідомляли про активну роботу з нейтралізації російських безпілотників, які здійснювали спроби атак на Харків.

Проте, найнебезпечніший момент настав о 13:14, коли росіяни завдали ще одного удару по місту. Це був п’ятий вибух, який вразив нову частину Харкова. Поки що відомостей про руйнування чи жертви внаслідок цих атак не надходило. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що офіційної інформації про постраждалих на цей час немає.

Трохи згодом міський голова Харкова додав, що окупанти завдали 5 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі міста, щопризвело до дуже серйозних пошкоджень.

Раніше портал "Коментарі" писав, що у понеділок, 5 січня, у Дніпрі знову були зафіксовані вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомили журналісти ІА "Дніпро Оперативний", посилаючись на свідчення місцевих мешканців. Згідно з наданою інформацією, сирена спрацювала о 10:54, сигналізуючи про можливу загрозу з боку ворога. У цей час у місті було оголошено тривогу через небезпеку атаки ворожих безпілотників.