logo_ukra

BTC/USD

93055

ETH/USD

3179.63

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пекло у Харкові: 5 ударів окупанітв по місту призвели до страшних наслідків (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекло у Харкові: 5 ударів окупанітв по місту призвели до страшних наслідків (ОНОВЛЕНО)

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі немає даних про постраждалих внаслідок атаки росіян на Харків

5 січня 2026, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вдень 5 січня Харків став об'єктом нової атаки з боку російських військ. Близько 12:45 у місті прогримів перший вибух. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворожі ракети влучили в промислову зону Слобідського району Харкова. Це стало лише початком серії вибухів, які продовжували лунати протягом наступних кількох годин.

Пекло у Харкові: 5 ударів окупанітв по місту призвели до страшних наслідків (ОНОВЛЕНО)

Фото: з відкритих джерел

Міський голова уточнив, що після першого вибуху в місті пролунало ще кілька, зокрема з 12:51 до 13:04. Всього було зафіксовано чотири ракетні удари по Харкову. Зокрема, другий вибух стався в тому ж районі, що і перший, що вказує на можливу цілеспрямовану атаку саме на інфраструктуру цього району. У цей час Повітряні сили України повідомляли про активну роботу з нейтралізації російських безпілотників, які здійснювали спроби атак на Харків.

Проте, найнебезпечніший момент настав о 13:14, коли росіяни завдали ще одного удару по місту. Це був п’ятий вибух, який вразив нову частину Харкова. Поки що відомостей про руйнування чи жертви внаслідок цих атак не надходило. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що офіційної інформації про постраждалих на цей час немає.

Трохи згодом міський голова Харкова додав, що окупанти завдали 5 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі міста, щопризвело до дуже серйозних пошкоджень. 

Раніше портал "Коментарі" писав, що у понеділок, 5 січня, у Дніпрі знову були зафіксовані вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомили журналісти ІА "Дніпро Оперативний", посилаючись на свідчення місцевих мешканців. Згідно з наданою інформацією, сирена спрацювала о 10:54, сигналізуючи про можливу загрозу з боку ворога. У цей час у місті було оголошено тривогу через небезпеку атаки ворожих безпілотників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини