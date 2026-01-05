Ад в Харькове: 5 ударов оккупантов по городу привели к страшным последствиям (ОБНОВЛЕНО)

Днем 5 января Харьков стал объектом новой атаки со стороны русских войск. Около 12:45 в городе прогремел первый взрыв. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, вражеские ракеты попали в промышленную зону Слободского района Харькова. Это стало лишь началом серии взрывов, продолжавшихся в течение следующих нескольких часов.

Фото: из открытых источников

Мэр уточнил, что после первого взрыва в городе прозвучало еще несколько, в том числе с 12:51 до 13:04. Всего было зафиксировано четыре ракетных удара по Харькову. В частности, второй взрыв произошел в том же районе, что и первый, что указывает на возможную целенаправленную атаку именно на инфраструктуру этого района. В это время Воздушные силы Украины сообщали об активной работе по нейтрализации российских беспилотников, предпринимавших попытки атак на Харьков.

Однако самый опасный момент наступил в 13:14, когда россияне нанесли еще один удар по городу. Это был пятый взрыв, поразивший новую часть Харькова. Пока сведений о разрушениях или жертвах в результате этих атак не поступало. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что официальной информации о пострадавших в настоящее время нет.

Чуть позже городской голова Харькова добавил, что оккупанты нанесли 5 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре города, что привело к очень серьезным повреждениям.

Ранее портал "Комментарии" писал , что в понедельник, 5 января, в Днепре снова были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщили журналисты ИА "Днепр Оперативный", ссылаясь на показания местных жителей. Согласно предоставленной информации, сирена сработала в 10.54, сигнализируя о возможной угрозе со стороны врага. В это время в городе была объявлена тревога из-за опасности атаки вражеских беспилотников.