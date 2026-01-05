Россия ударила по американскому заводу в Днепре: на дороги вылилось 300 тонн растительного масла

Россия днем 5 января атаковала в Днепре завод, производящий популярное масло "Олейна". Предприятие принадлежит американской компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури.

РФ ударила по заводу в Днепре Фото: из открытых источников

Информацию об этом подтвердил в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате дроновой атаки россиян на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла. Проезд по определенным путям закрыт на несколько суток.

"Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то двое-трех суток", — отметил Филатов.

По его словам, россияне атаковали собственность США, ведь завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури.

В областной военной администрации ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Изуродованы также авто и линия электропередач. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Как сообщал портал "Комментарии", 5 января в Днепре были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги.

Издание "Комментарии" также писало, что днем 5 января Харьков стал объектом новой атаки со стороны российских войск. Около 12:45 в городе прогремел первый взрыв. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, вражеские ракеты попали в промышленную зону Слободского района Харькова. Это стало лишь началом серии взрывов, продолжавшихся в течение следующих нескольких часов.

После первого взрыва в городе прозвучало еще несколько, в том числе с 12:51 до 13:04. Всего было зафиксировано четыре ракетных удара по Харькову. В частности, второй взрыв произошел в том же районе, что и первый, что указывает на возможную целенаправленную атаку именно на инфраструктуру этого района. В это время Воздушные силы Украины сообщали об активной работе по нейтрализации российских беспилотников, предпринимавших попытки атак на Харьков.