Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні: МЗС зробило важливу заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по цивільному підприємству в Дніпрі.

Удар по заводу «Олейна» в Дніпрі. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge".

Сибіга наголосив, що цей напад не був помилкою — він був навмисним.

"Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту. Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об'єкти. Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах", — йдеться у заяві.

В українському МЗС наголошують, що напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні "демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа".

"Саме тому просування мирних зусиль є нагальним — і Україна готова рухатися вперед — так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ. Відмова Москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна", — наголосили в МЗС.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія вдень 5 січня атакувала у Дніпрі завод, що виробляє популярну олію "Олейна". Підприємство належить американській компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі. Інформацію про це підтвердив у соцмережах міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, внаслідок дронової атаки росіян на дороги міста вилилось 300 тонн олії. Проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.