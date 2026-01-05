Россия систематически атаковала американский бизнес в Украине: МИД сделал важное заявление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по гражданскому предприятию в Днепре.

Удар по заводу "Олейна" в Днепре. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, целенаправленный российский удар серьезно повредил завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащем известной американской компании Bunge.

Сибига подчеркнул, что это нападение не было ошибкой — оно было умышленным.

"Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту. Россия систематически атаковала американский бизнес в Украине. В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах", — говорится в заявлении.

В украинском МИД отмечают, что нападения Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине "демонстрируют его полное пренебрежение мирными усилиями при лидерстве президента Дональда Трампа".

"Именно поэтому продвижение мирных усилий является насущным – и Украина готова двигаться вперед – равно как и усиление противовоздушной обороны Украины и санкционного давления на РФ. Отказ Москвы от взаимности в ответ на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену. Кремль должен чувствовать, что эта цена серьезная", — подчеркнули в МИДе.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия днем 5 января атаковала в Днепре завод , производящий популярное масло "Олейна". Предприятие принадлежит американской компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури. Информацию об этом подтвердил в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате дроновой атаки россиян на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла. Проезд по определенным путям закрыт на несколько суток.