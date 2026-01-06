Удар России по американскому заводу в Днепре не был случайным: заявление ЦПД

Удар России по заводу американской компании Bunge в Днепре не был случайным. Он показал геополитическую несостоятельность Москвы.

Удар России по заводу в Днепре. Фото: из открытых источников

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Российский удар по заводу американской компании Bunge в Днепре не был случайным, потому что атаки россиян на американский бизнес в Украине начинают носить системный характер", — написал он в соцсети.

По словам Коваленко, уже происходили аналогичные атаки на азербайджанский бизнес в Украине. Тогда РФ "получала дипломатические оплеухи" от Баку.

"Сейчас РФ не смогла защитить Мадуро в Венесуэле и Москва еще раз продемонстрировала ее геополитическую несостоятельность. Сразу же произошел такой удар", — отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД также сравнил Россию с "мелкой шавкой, лающей на слона". По словам Коваленко, диктатор Владимир Путин превратил РФ в "мелкую, геополитическуую шавку и сырьевой придаток Китая".

Как сообщал портал "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по гражданскому предприятию в Днепре. По словам главы МИД, целенаправленный российский удар серьезно повредил завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащем известной американской компании "Bunge". Сибига подчеркнул, что это нападение не было ошибкой — оно было умышленным.

Как писало издание "Комментарии", Россия днем 5 января атаковала в Днепре завод , производящий популярное масло "Олейна". Предприятие принадлежит американской компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури. Информацию об этом подтвердил в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате дроновой атаки россиян на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла. Проезд по определенным путям закрыт на несколько суток.