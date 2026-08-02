Удар РФ по Полтавщині спричинив витік хімречовини: у ДСНС повідомили, чи є загроза

У Полтавській області внаслідок російської атаки по об'єкту критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зазначивши, що загрозу вдалося оперативно ліквідувати.

Російський удар по Полтавщині спричинив витік небезпечної хімічної речовини. Фото: ДСНС

За інформацією рятувальників, після ворожого удару по Полтавській області пошкодження отримали ємності, у яких зберігалася небезпечна речовина. До ліквідації наслідків негайно залучили фахівців підрозділів хімічного захисту.

Рятувальники герметизували пошкоджені резервуари та місця витоку, що дозволило запобігти подальшому поширенню небезпечної речовини. У ДСНС наголосили, що завдяки швидким і професійним діям загрозу для населення та довкілля повністю усунуто.

"Полтавщина. Внаслідок російського обстрілу об’єкта критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Попри складні умови, фахівці хімічного захисту ДСНС герметизували пошкоджені ємності та місця витоку", — повідомили у службі.

Після завершення аварійних робіт рятувальники підтвердили, що ситуація перебуває під контролем, а роботи на об'єкті можуть тривати у безпечному режимі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала Україну в ніч на 2 серпня. У яких містах чули сильні вибухи.

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