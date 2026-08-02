Удар РФ по Полтавщині спричинив витік хімречовини: у ДСНС повідомили, чи є загроза

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Slava Kot
У Полтавській області внаслідок російської атаки по об'єкту критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зазначивши, що загрозу вдалося оперативно ліквідувати.
Російський удар по Полтавщині спричинив витік небезпечної хімічної речовини. Фото: ДСНС
За інформацією рятувальників, після ворожого удару по Полтавській області пошкодження отримали ємності, у яких зберігалася небезпечна речовина. До ліквідації наслідків негайно залучили фахівців підрозділів хімічного захисту.
Рятувальники герметизували пошкоджені резервуари та місця витоку, що дозволило запобігти подальшому поширенню небезпечної речовини. У ДСНС наголосили, що завдяки швидким і професійним діям загрозу для населення та довкілля повністю усунуто.
Після завершення аварійних робіт рятувальники підтвердили, що ситуація перебуває під контролем, а роботи на об'єкті можуть тривати у безпечному режимі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала Україну в ніч на 2 серпня. У яких містах чули сильні вибухи.
Також "Коментарі" писали, що Росія змінила тактику масованих ударів по Україні: у США пояснили, на що тепер робить ставку Кремль. Росія дедалі активніше використовує дефіцит українських ракет-перехоплювачів Patriot, щоб завдавати більш руйнівних ударів по українських містах.