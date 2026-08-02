Удар РФ по Полтавщине вызвал утечку химвещества: в ГСЧС сообщили, есть ли угроза

В Полтавской области в результате российской атаки по объекту критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), отметив, что угрозу удалось оперативно ликвидировать.

Российский удар по Полтавщине повлек за собой утечку опасного химического вещества. Фото: ГСЧС

По информации спасателей, после вражеского удара по Полтавской области повреждения получили емкости, в которых хранилось опасное вещество. К ликвидации последствий привлекли специалистов подразделений химической защиты.

Спасатели герметизировали поврежденные резервуары и места утечки, что позволило предотвратить дальнейшее распространение опасного вещества. В ГСЧС отметили, что благодаря быстрым и профессиональным действиям угроза для населения и окружающей среды полностью устранена.

"Полтавщина. В результате российских обстрелов объекта критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки", — сообщили в службе.

После завершения аварийных работ спасатели подтвердили, что ситуация находится под контролем, а работы на объекте могут продолжаться в безопасном режиме.

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