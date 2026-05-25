Удар РФ по Києву пошкодив елітний будинок з квартирами Зеленського та Міндіча (ФОТО)

Під час атаки РФ на Київ пошкоджено елітний будинок на Грушевського.

25 травня 2026, 09:20
Унаслідок масованої нічної атаки Росії на Київ 24 травня було пошкоджено елітний житловий будинок на вулиці Грушевського, 9а, поблизу Маріїнського парку. За даними українських медіа, у цій багатоповерхівці розташовані квартири президента України Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча.

Будинок з квартирами Зеленського та Міндіча. Фото: Володимир Фомічов, УП

Як повідомляє "Українська правда", будівля з квартирами Зеленського та Міндіча зазнала пошкоджень через падіння уламків збитих повітряних цілей. На оприлюднених фото видно вибиті вікна та пошкодження фасаду. Також постраждав сусідній бізнес-центр Summit. Будинок на Грушевського вважається одним із найдорожчих житлових комплексів урядового кварталу столиці. 

Пошкоджений будинок. Фото: Володимир Фомічов, УП

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що саме в цьому будинку раніше проводилися слідчі дії та фігурували матеріали щодо Тимура Міндіча.

"Будинок Міндіча та Зеленського на Грушевського 9а постраждав від нічної атаки росіян. Це саме той будинок, де велось прослуховування Міндіча та його корупційних схем. Під час нічної атаки у будинку повибивались вікна та постраждали інші елементи будівлі", — пише Гончаренко.

Будинок з квартирами Зеленського та Міндіча. Фото: Гончаренко

У ніч на 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Україні за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська використали 90 ракет і близько 600 дронів різних типів. Основною ціллю атаки став Київ. У столиці зафіксували десятки пошкоджених об’єктів, серед яких житлові будинки, бізнес-центри та елементи міської інфраструктури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Міноборони РФ цинічно відреагувала на атаку по Україні та заявили про помсту за Путіна.

Також "Коментарі" писали про тих, хто живе поруч з Міндічем у елітному будинку в Києві. Розкрито імена дітей нардепів та зрадників.



Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/24/8036192/
