В результате массированной ночной атаки России на Киев 24 мая был поврежден элитный жилой дом на улице Грушевского, 9а, вблизи Мариинского парка. По данным украинских медиа, в этой многоэтажке находятся квартиры президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

Дом с квартирами Зеленского и Миндича. Фото: Владимир Фомичев, УП

Как сообщает "Украинская правда", здание с квартирами Зеленского и Миндича получило повреждения из-за падения обломков сбитых воздушных целей. На опубликованных фото видны выбитые окна и повреждения фасада. Также пострадал соседний бизнес-центр Summit. Дом на Грушевского считается одним из самых дорогих жилых комплексов правительственного квартала столицы.





Поврежденый дом. Фото: Владимир Фомичев, УП

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что именно в этом доме ранее проводились следственные действия и фигурировали материалы по Тимуру Миндичу.

"Дом Миндича и Зеленского на Грушевского 9а пострадал от ночной атаки россиян. Это именно то здание, где велось прослушивание Миндича и его коррупционных схем. Во время ночной атаки в доме повыбивались окна и пострадали другие элементы здания", — пишет Гончаренко.

Дом с квартирами Зеленского и Миндича. Фото: Гончаренко

В ночь на 24 мая Россия нанесла один из самых массированных комбинированных ударов по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска использовали 90 ракет и около 600 дронов разных типов. Основной целью атаки стал Киев. В столице зафиксировали десятки поврежденных объектов, в том числе жилые дома, бизнес-центры и элементы городской инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны РФ цинично отреагировала на атаку по Украине и заявили о мести за Путина.

Также "Комментарии" писали о тех, кто живет рядом с Миндичем в элитном доме в Киеве. Раскрыты имена детей нардепов и предателей.