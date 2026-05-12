Хто живе поруч з Міндічем у елітному будинку в Києві: розкрито імена дітей нардепів та зрадників

Елітний будинок на вулиці Михайла Грушевського, 9А у центрі Києва потрапив до сфери зацікавлення журналістів через "плівки Міндіча". За даними ЗМІ, саме тут детективи НАБУ могли проводити прослуховування квартири бізнесмена Тимура Міндіча. Однак резонанс викликали не лише самі слідчі дії, а й список мешканців одного з найдорожчих житлових комплексів столиці.

ЗМІ розкрили сусідів Міндіча у елітному будинку в Києві. Фото з відкритих джерел

Як пише "Телеграф", серед власників квартир у будинку Міндіча присутні родичі колишніх високопосадовців, діти народних депутатів, а також донька колишнього нардепа Андрія Деркача, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Через концентрацію політичної та бізнесової еліти цей будинок отримав неофіційну назву "Конча-Заспа у багатоповерхівці".

Журналісти звернули увагу на майно родини колишнього спікера Верховної Ради часів Януковича Володимира Рибака. Його син Олександр Рибак, який свого часу очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію, володіє квартирою площею понад 160 квадратних метрів і двома паркомісцями. За оцінками видання, вартість цього майна може перевищувати 800 тисяч доларів. Поруч нерухомість має і його дружина Ірина Фріденталь. У жінки квартира площею понад 200 квадратних метрів, яка оцінюється більш ніж у мільйон доларів.

Окрему увагу журналісти "Телеграфу" приділили Тетяні Тереховій. Це донька Андрія Деркача, який після початку повномасштабної війни втік до Росії та став сенатором РФ. За даними розслідування, на Терехову оформлені кілька квартир та гаражів у будинку на Грушевського. За підрахунками журналістів, загальна вартість цього майна може сягати 2,3 мільйона доларів. Крім того, вона успадкувала квартиру площею майже 580 квадратних метрів на Печерську.

Тетяня Терехова

Серед власників нерухомості у будинку Міндіча також присутній сина народного депутата Ігоря Палиці Захар Палиця. Попри те, що за інформацією журналістів він уже кілька років проживає у Швейцарії, у 2020 році на нього оформили квартиру площею майже 347 квадратних метрів у центрі Києва. Її орієнтовна вартість становить близько 1,7 мільйона доларів.

