Кто живет рядом с Миндичем в элитном доме в Киеве: раскрыты имена детей нардепов и предателей

Элитный дом на улице Михаила Грушевского, 9А в центре Киева попал в сферу интереса журналистов из-за "пленок Миндича". По данным СМИ, именно здесь детективы НАБУ могли проводить прослушивание квартиры бизнесмена Тимура Миндича. Однако резонанс вызвали не только сами следственные действия, но и список жителей одного из самых дорогих жилых комплексов столицы.

Фото из открытых источников

Как пишет "Телеграф", среди владельцев квартир в доме Миндича присутствуют родственники бывших чиновников, дети народных депутатов, а также дочь бывшего нардепа Андрея Деркача, которого в Украине подозревают в государственной измене. Из-за концентрации политической и бизнес-элиты этот дом получил неофициальное название "Конча-Заспа в многоэтажке".

Журналисты обратили внимание на имущество семьи бывшего спикера Верховной Рады времен Януковича Владимира Рыбака. Его сын Александр Рыбак, в свое время возглавлявший Государственную архитектурно-строительную инспекцию, владеет квартирой площадью более 160 квадратных метров и двумя паркоместами. По оценкам издания стоимость этого имущества может превышать 800 тысяч долларов. Рядом недвижимость имеет и его жена Ирина Фриденталь. У женщины квартира площадью более 200 квадратных метров, которая оценивается более чем в миллион долларов.

Отдельное внимание журналисты "Телеграфа" уделили Татьяне Тереховой. Это дочь Андрея Деркача, после начала полномасштабной войны бежавшего в Россию и ставшего сенатором РФ. По данным расследования, на Тереховой оформлены несколько квартир и гаражей в доме Грушевского. По подсчетам журналистов, общая стоимость этого имущества может достигать 2,3 миллиона долларов. Кроме того, она унаследовала квартиру площадью около 580 квадратных метров на Печерске.

Татьяна Терехова

Среди владельцев недвижимости в доме Миндича также присутствует сын народного депутата Игоря Палицы Захар Палица. Несмотря на то, что, по информации журналистов, он уже несколько лет проживает в Швейцарии, в 2020 году на него оформили квартиру площадью почти 347 квадратных метров в центре Киева. Ее ориентировочная стоимость составляет около 1,7 миллиона долларов.

