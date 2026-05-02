Що буде з рейтингом Зеленського після Міндічгейту-2: чи доведеться попрощатися з Умєровим
Що буде з рейтингом Зеленського після Міндічгейту-2: чи доведеться попрощатися з Умєровим

Черговий "злив" стане впливовим фактором, який позначиться на результатах наступних виборів

2 травня 2026, 12:50
Кравцев Сергей

У мережі і ЗМІ всі обговорюють Міндічгейт-2. Перше на що варто звернути увагу – у нас дійсно йде певна боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Є посадовці, які навіть підозрюються, хоча "злиті" матеріали – то не доказ. І це активно використовується для того, щоб "збити" конкурентів у владі. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.

Що буде з рейтингом Зеленського після Міндічгейту-2: чи доведеться попрощатися з Умєровим

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт зазначив, другий важливий момент – населення сприймає щільність антикорупційних скандалів не як ознаку зменшення корупції, а як підтвердження її збільшення. 

"Це – абсолютно нормально, бо про неї почали більше писати. І більш глобальний висновок: у нас дійсно щось змінюється з боротьбою з корупцією. І ці зміни мені подобаються. Але кількість цих поки що окремих проявів поки не переростає у помітну виборцям якість", – зауважив Андрій Єрьоменко. 

Щодо результатів скандалу з Міндічгейтом, то, зауважує експерт, постраждає підтримка Володимира Зеленського. Тому, що всі ці корупційні скандали, з одного боку, його не стосуються, але очевидно, що він не міг про це не знати. 

"На сьогодні і нього і так вже не супер великі шанси стати президентом наступного разу. А такі скандали б'ють по ньому не менше ніж "Свинарчуки" по Порошенку. І тому, з позиції соціолога я спостерігаю, як люди починають шукати того, хто може бути наступним. Хтось дивиться на абстрактних "Військових", "Волонтерів", хтось – не конкретних Залужного і Буданова. Хтось на Федорова, хтось на Разумкова. Навіть рейтинг Порошенка і Тимошенко підростає. Тому незалежно від того, що стало причиною цього "зливу", він точно став одним із незначних, але все-таки впливових факторів на результати наступних виборів", – підсумував Андрій Єрьоменко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив розшифровки ще трьох аудіозаписів, на яких фігурують голоси, схожі на бізнесмена Тимура Міндіча, експомічника Президента Сергія Шефіра, чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова та жінки на ім'я Наталія.

Згідно з опублікованими даними, розмови охоплюють період літа 2025 року та стосуються резонансних тем




