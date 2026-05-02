Що буде з рейтингом Зеленського після Міндічгейту-2: чи доведеться попрощатися з Умєровим

У мережі і ЗМІ всі обговорюють Міндічгейт-2. Перше на що варто звернути увагу – у нас дійсно йде певна боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Є посадовці, які навіть підозрюються, хоча "злиті" матеріали – то не доказ. І це активно використовується для того, щоб "збити" конкурентів у владі. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.

Експерт зазначив, другий важливий момент – населення сприймає щільність антикорупційних скандалів не як ознаку зменшення корупції, а як підтвердження її збільшення.

"Це – абсолютно нормально, бо про неї почали більше писати. І більш глобальний висновок: у нас дійсно щось змінюється з боротьбою з корупцією. І ці зміни мені подобаються. Але кількість цих поки що окремих проявів поки не переростає у помітну виборцям якість", – зауважив Андрій Єрьоменко.

Щодо результатів скандалу з Міндічгейтом, то, зауважує експерт, постраждає підтримка Володимира Зеленського. Тому, що всі ці корупційні скандали, з одного боку, його не стосуються, але очевидно, що він не міг про це не знати.

"На сьогодні і нього і так вже не супер великі шанси стати президентом наступного разу. А такі скандали б'ють по ньому не менше ніж "Свинарчуки" по Порошенку. І тому, з позиції соціолога я спостерігаю, як люди починають шукати того, хто може бути наступним. Хтось дивиться на абстрактних "Військових", "Волонтерів", хтось – не конкретних Залужного і Буданова. Хтось на Федорова, хтось на Разумкова. Навіть рейтинг Порошенка і Тимошенко підростає. Тому незалежно від того, що стало причиною цього "зливу", він точно став одним із незначних, але все-таки впливових факторів на результати наступних виборів", – підсумував Андрій Єрьоменко.

Згідно з опублікованими даними, розмови охоплюють період літа 2025 року та стосуються резонансних тем




