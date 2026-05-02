Що буде з рейтингом Зеленського після Міндічгейту-2: чи доведеться попрощатися з Умєровим

Кравцев Сергей
У мережі і ЗМІ всі обговорюють Міндічгейт-2. Перше на що варто звернути увагу – у нас дійсно йде певна боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Є посадовці, які навіть підозрюються, хоча "злиті" матеріали – то не доказ. І це активно використовується для того, щоб "збити" конкурентів у владі. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Експерт зазначив, другий важливий момент – населення сприймає щільність антикорупційних скандалів не як ознаку зменшення корупції, а як підтвердження її збільшення.
Щодо результатів скандалу з Міндічгейтом, то, зауважує експерт, постраждає підтримка Володимира Зеленського. Тому, що всі ці корупційні скандали, з одного боку, його не стосуються, але очевидно, що він не міг про це не знати.
Читайте також на порталі "Коментарі" — журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив розшифровки ще трьох аудіозаписів, на яких фігурують голоси, схожі на бізнесмена Тимура Міндіча, експомічника Президента Сергія Шефіра, чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова та жінки на ім'я Наталія.
Згідно з опублікованими даними, розмови охоплюють період літа 2025 року та стосуються резонансних тем