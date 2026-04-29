«Оптимістично»: як нардепка Безугла відреагувала на чергові «плівки Міндіча»



















Журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив розшифровки ще трьох аудіозаписів, на яких фігурують голоси, схожі на бізнесмена Тимура Міндіча, експомічника Президента Сергія Шефіра, чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова та жінки на ім'я Наталія.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Згідно з опублікованими даними, розмови охоплюють період літа 2025 року та стосуються резонансних тем:

Застава та фінансування від депутатів. У розмові від 30 червня 2025 року ймовірні Міндіч та Шефір обговорюють підозру колишньому міністру національної єдності Олексію Чернишову. Зокрема, йдеться про заставу у 120 мільйонів гривень, половину з якої сплатила фірма з Дніпра. Також згадувалися прізвища Кісєля та Сови — ймовірно, народних обранців. Ткач стверджує, що вони нібито передають Шефіру половину "якихось заробітків". Зазначимо, що Кісєль наразі проходить у справі про нелегальні доплати депутатам у конвертах.

Елітна нерухомість під загрозою. 1 липня 2025 року ймовірні співрозмовники говорили про зупинку робіт у котеджному кооперативі "Династія". За інформацією УП, власниками нерухомості там є Міндіч, Чернишов, Єрмак та, ймовірно, Володимир Зеленський. "Міндіч" висловлює серйозні побоювання, що через розслідування щодо Чернишова правоохоронці зможуть вийти на весь будівельний проєкт.

Політичні призначення та бізнес-інтереси. У третьому записі від 8 липня 2025 року "Міндіч" та "Умєров" обговорюють плани Президента відправити тодішнього очільника Міноборони Умєрова послом до Сполучених Штатів Америки, а в його крісло посадити Дениса Шмигаля. Далі у розмові "Міндіч" висловлює невдоволення через слабке фінансування підприємства Fire Point, після чого сторони дискутують про можливість продажу третини акцій (33%) закордонним партнерам.

На оприлюднену інформацію вже відреагувала народна депутатка Мар’яна Безугла. Вона зазначила:

"Якщо це правда і Президент будував собі маєток під час повномасштабної війни разом із найближчим оточенням, то в цій історії хороше лише одне: Володимир Олександрович настільки вірить у перемогу, що маєток будує в Україні, а не в Іспанії чи ще десь. Якщо серйозно, жах, і всі ці мутки Умєров, Міндіч, лобіювання однієї компанії... Цинічно і боляче. НАБУ, де підозра Єрмаку?"

