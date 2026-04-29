«Оптимистически»: как нардепка Безуглая отреагировала на очередные «пленки Миндича»



















Журналист Украинской правды Михаил Ткач обнародовал расшифровки еще трех аудиозаписей, на которых фигурируют голоса, похожие на бизнесмена Тимура Миндича, экс-помощника Президента Сергея Шефира, действующего секретаря СНБО Рустема Умерова и женщины по имени Наталья.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Согласно опубликованным данным, разговоры охватывают период лета 2025 года и касаются резонансных тем:

Залог и финансирование от депутатов. В разговоре от 30 июня 2025 года вероятные Миндич и Шефир обсуждают подозрение бывшему министру национального единства Алексею Чернышеву. В частности, речь идет о залоге в 120 миллионов гривен, половину которого оплатила фирма из Днепра. Также упоминались фамилии Киселя и Совы, вероятно, народных избранников. Ткач утверждает, что они якобы передают Шефиру половину "каких-то заработков". Отметим, что Кисель проходит по делу о нелегальных доплатах депутатам в конвертах.

Элитная недвижимость под опасностью. 1 июля 2025 г. вероятные собеседники говорили об остановке работ в коттеджном кооперативе "Династия". По информации УП, владельцами недвижимости там Миндич, Чернышев, Ермак и, вероятно, Владимир Зеленский. "Миндич" выражает серьезные опасения, что из-за расследования Чернышева правоохранители смогут выйти на весь строительный проект.

Политические цели и бизнес-интересы. В третьей записи от 8 июля 2025 года Миндич и Умеров обсуждают планы Президента отправить тогдашнего главу Минобороны Умерова послом в Соединенные Штаты Америки, а в его кресло посадить Дениса Шмыгаля. Далее в разговоре "Миндич" выражает недовольство из-за слабого финансирования предприятия Fire Point, после чего стороны дискутируют о возможности продажи трети акций (33%) зарубежным партнерам.

На обнародованную информацию уже отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая. Она отметила:

"Если это правда и Президент строил себе имение во время полномасштабной войны вместе с ближайшим окружением, то в этой истории хорошее только одно: Владимир Александрович настолько верит в победу, что имение строит в Украине, а не в Испании или где-то еще. Если серьезно, ужас, и все эти мучения Умеров, Миндич, лоббирование одной компании... Цинично и больно. НАБУ, где подозрение Ермаку?"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев прокомментировал новые обстоятельства, связанные с так называемыми "пленками Миндича", обратив внимание на изменение фокуса из энергетического сектора в оборонную сферу. По его мнению, это важный сигнал, ведь речь идет о еще более чувствительной отрасли, которая напрямую влияет на национальную безопасность.