Что будет с рейтингом Зеленского после Миндичгейта-2: придется ли попрощаться с Умеровым

Кравцев Сергей
В сети и СМИ все обсуждают Миндичгейт-2. Первое, на что стоит обратить внимание – у нас действительно идет определенная борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Есть чиновники, которые даже подозреваются, хотя "слитые" материалы – это не доказательство. И это активно используется для того, чтобы "сбить" конкурентов во власти. Об этом рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт отметил, что второй важный момент – население воспринимает плотность антикоррупционных скандалов не как признак уменьшения коррупции, а как подтверждение ее увеличения.
Что касается результатов скандала с Миндичгейтом, то, отмечает эксперт, пострадает поддержка Владимира Зеленского. Потому что все эти коррупционные скандалы, с одной стороны, его не касаются, но очевидно, что он не мог об этом не знать.
журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал расшифровки еще трех аудиозаписей, на которых фигурируют голоса, похожие на бизнесмена Тимура Миндича, экспомощника Президента Сергея Шефира, действующего секретаря СНБО Рустема Умерова и женщины по имени.
Согласно опубликованным данным, разговоры охватывают период лета 2025 года и касаются резонансных тем.