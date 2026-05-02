Что будет с рейтингом Зеленского после Миндичгейта-2: придется ли попрощаться с Умеровым

В сети и СМИ все обсуждают Миндичгейт-2. Первое, на что стоит обратить внимание – у нас действительно идет определенная борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Есть чиновники, которые даже подозреваются, хотя "слитые" материалы – это не доказательство. И это активно используется для того, чтобы "сбить" конкурентов во власти. Об этом рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

Эксперт отметил, что второй важный момент – население воспринимает плотность антикоррупционных скандалов не как признак уменьшения коррупции, а как подтверждение ее увеличения.

"Это – абсолютно нормально, потому что о нем начали больше писать. И более глобальный вывод: у нас действительно что-нибудь меняется с борьбой с коррупцией. И эти изменения мне нравятся. Но количество этих пока отдельных проявлений пока не перерастает в заметное избирателям качество", – отметил Андрей Еременко.

Что касается результатов скандала с Миндичгейтом, то, отмечает эксперт, пострадает поддержка Владимира Зеленского. Потому что все эти коррупционные скандалы, с одной стороны, его не касаются, но очевидно, что он не мог об этом не знать.

"На сегодняшний день и у него и так уж не супер большие шансы стать президентом в следующий раз. А такие скандалы бьют по нему не меньше чем "Свиноводы" по Порошенко. И потому с позиции социолога я наблюдаю, как люди начинают искать того, кто может быть следующим. Кто-то смотрит на абстрактных "Военных", "Волонтеров", кто-то – не конкретных Залужного и Буданова. Кто-то на Федорова, кто-то на Разумкова. Даже рейтинг Порошенко и Тимошенко подрастает. Поэтому независимо от того, что стало причиной этого "ливня", он точно стал одним из незначительных, но все-таки влиятельных факторов на результаты следующих выборов", – подытожил Андрей Еременко.

