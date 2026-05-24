У Міноборони РФ цинічно відреагувала на атаку по Україні: заявили про помсту за Путіна

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило масовану атаку по Україні в ніч на 24 травня, під час якої застосовувалася балістична ракета середньої дальності "Орєшнік". У заяві російського відомства удар назвали "відповіддю" на нібито українські атаки по території РФ.

Міноборони РФ підтвердило удар ракетою "Орєшнік" по Україні. Фото з відкритих джерел

У Міноборони РФ стверджують, що під час нічного обстрілу використовувалися ракети "Іскандер", "Кинджал", "Циркон", крилаті ракети морського та повітряного базування, а також ударні безпілотники. Окремо російська сторона згадала мобільний ракетний комплекс "Орєшнік", який пов’язують з ракетою РС-26 "Рубєж".

Попри те, що після атаки РФ сталися масштабні руйнування цивільної інфраструктури, житлових будинків, ринків і торговельних центрів у Києві та інших областях, в Міноборони стверджують, що нібито атакували "військові об’єкти".

"Цілей удару досягнуто. Вражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, які використовувалися під час терористичної атаки, а також енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України. Будь-які терористичні дії з боку злочинного українського режиму й надалі не залишаться без відповіді", — йдеться в заяві.

Крім того, у російському відомстві заявили, що атака РФ стала "відповіддю на терористичну атаку київського режиму по резиденції Президента Російської Федерації в Новгородській області, здійснену в ніч на 29 грудня 2025 р". Тоді росіяни заявили про нібито атаку на путінську резиденцію, однак українська та міжнародна розвідка поставила ці заяви під сумнів.

